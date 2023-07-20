Прокурор запросил 20 лет колонии особого режима для Навального*

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Уже осужденный блогер является фигурантом еще одного громкого уголовного дела — о создании экстремистского сообщества.

Прокурор запросил 20 лет колонии особого режима для уже осужденного и отбывающего наказание Алексея Навального*, передает ТАСС со ссылкой на адвоката блогера. Заседание проводилось в рамках рассмотрения уголовного дела о создании экстремистского сообщества.

«Гособвинитель потребовал признать Навального виновным по ч. 3 ст. 282.1 УК РФ (создание экстремистского сообщества и участие в нем), а также в финансировании экстремистской деятельности, публичных призывах к экстремистской деятельности и потребовал назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — подчеркивалось в заявлении.

Приговор будет оглашен 4 августа в 16:00 по московскому времени.

Блогер Алексей Навальный был признан виновным в неоднократном нарушении условий испытательного срока, назначенного ему по делу «Ив Роше». Пока он находился на лечении в Германии, в его отношении требование о явке на регистрацию было приостановлено. Уведомление было направлено 16 октября почти через две недели после его выписки из клиники Charite. Навальный проигнорировал уведомление и 23 октября явку пропустил. При этом он продолжал свободно передвигаться по Германии, чему есть подтверждение в СМИ и соцсетях.

На связь с ФСИН Алексей Навальный вышел только 23 ноября 2020 года, сообщив, что проживает в немецком отеле Hotel Arabel. Также он подтвердил выписку из Charite, как и было указано выше, 23 сентября. При этом объективных причин своей неявки на регистрацию не предоставил.

В итоге Навального объявили в розыск из-за того, что его местонахождение невозможно было установить. 14 января столичный ФСИН официально заявил о намерении задержать Алексея Навального и сделал это 17 января в аэропорту «Шереметьево», когда блогер вернулся из Германии.

2 февраля Симоновский суд Москвы принял решение заменить условное наказание на реальное. Навальный находится в исправительной колонии № 2 УФСИН России по Владимирской области под городом Покровом, где он должен провести два года и восемь месяцев.

В отношении блогера также расследуются дела о хищении пожертвований ФБК***. По мнению следствия, что часть этих средств блогер потратил на личные нужды, будучи руководителем этих организаций.

Кроме того, 20 февраля завершился судебный процесс по делу о клевете Навального в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Суд признал блогера виновным и присудили ему штраф в 850 тысяч рублей. Причиной судебного разбирательства стал оскорбительный комментарий Навального к видео, на котором ветеран ВОВ выказывается в поддержку поправок в Конституцию.

Еще одно уголовное дело было возбуждено по статье «Неуважение к суду», выразившееся в оскорблении судьи. Блогер вину не признал и назвал свое уголовное преследование политически мотивированным.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что обвинение просит приговорить Навального к 13 годам колонии.

* — Внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму

**— Экстремистская организация, запрещенная в России, выполнявшая функции иностранного агента

*** — Организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021