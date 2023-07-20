Новая стратегия: в чем подвох ремонта западной техники на Украине

Фото, видео: www.globallookpress.com / Karl-Josef Hildenbrand; ВКонтакте / Виктор Литовкин / viktorlitovkin;Минобороны РФ; Reuters; 5-tv.ru

Даже строительство военных заводов на территории Незалежной не поможет. И вот почему.

Вопрос починки выведенной из строя техники Киева становится особенно острым. А еще несет в себе одну интересную загвоздку. Как объяснил полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с 5-tv.ru, починить уничтоженную технику невозможно, поэтому Украина и Запад просто хотят сделать паузу.

«Поставки оружия на Украину опустошают их склады, а вот так сделать паузу, пока не будет произведено новое количество танков», — отметил эксперт.

В западных СМИ стали обсуждать открытие на Украине в ближайшие три месяца завода по производству и ремонту бронетехники. Однако и это, как утверждает Литовкин, не поможет.

«Не факт, что завтра Россия не начнет уничтожать ж/д переезды, ж/д станции, и тогда перевозить технику будет практически невозможно. Если открыть ремонтные заводы на Украине, Россией по этим заводам будут наноситься ракетные удары, как они сейчас это делают», — объяснил эксперт.

По его мнению, подобными действиями Запад пытается затянуть военные действия на Украине, чтобы как можно сильнее разорить Россию.

Ранее 5-tv.ru писал, какую стратегию избрал Запад по вооружению Украины.