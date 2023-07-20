Через смартфон: россияне распробовали новый способ заработка денег

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Как ненужные вещи могут принести приятные доходы?

В России набирает популярность новый способ ситуативной финансовой поддержки. Об этом сообщает издание URA.RU.

Так, многие жители страны все чаще обращаются за деньгами в ломбарды, которые за последнее время существенно преобразились. Некоторые из них принимают не только золото и драгоценные камни, но также работают с широким ассортиментом залогов, в то время как все процессы у них полностью цифровизированы.

При этом среди клиентов ломбардов становится все больше молодежи. Они предпочитают приносить антиквариат вроде очков без заушных дужек времен писателя Николая Гоголя, бытовую и строительную технику, принадлежности для стрижки и строительные инструменты.

Представители современного поколения понимают, что любое имущество может быть активом, который можно и нужно использовать. Если возникает необходимость в срочных деньгах, стоит заглянуть в свою кладовую — вероятнее всего, там лежат вещи, которые могут принести доход.

По данным Национального бюро кредитных историй, в 2022 году только 26% заявок на кредиты были одобрены в России. Это заметное снижение по сравнению с 33% одобренных заявок в 2021-м.

Эксперты считают, что банки просто не готовы к повышенным рискам, так как профили заявителей становятся все менее благоприятными. В такой ситуации ломбарды становятся привлекательной альтернативой банкам.

Они активно принимают разнообразные предметы в залог, предоставляя возможность клиентам быстро получить средства. Это особенно важно для молодежи.

Некоторые юные клиенты приходят, чтобы купить поношенные ювелирные украшения и технику. Зачастую это не только дешевле, но и экологичнее, чем покупать новые товары, требующие дополнительных ресурсов.

Чтобы удовлетворить потребности молодого поколения, многие ломбарды активно внедряет цифровые технологии. В специализированных приложениях можно отправить фотографию вещи, которую клиент хочет сдать, оценщику.

Некоторые отделения ломбардов также предлагают услуги вызова специалиста по назначению цены на дом. После заключения договора и оценки имущества клиент может получить средства на карту или наличными.

Через мобильное приложение также можно оплатить проценты по займу, а в случае невозможности погашения долга клиент не попадет в черный список бюро кредитных историй.

Ломбарды становятся не только удобным и быстрым способом получения срочных денег, но и инновационным решением для молодежи, которая стремится быть экологичной и хорошо взаимодействует с современными технологиями.

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