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О решении МИД России уведомил временный поверенный.

Исландия приостановит работу своего посольства в Москве с 1 августа. О решении МИД России уведомил временный поверенный.

«В МИД России подтверждают, что временный поверенный в делах Исландии в России Магнус Ханнессон уведомил МИД России о приостановке с 1 августа деятельности посольства Исландии в Москве. Свои функции Ханнессон продолжит исполнять из Рейкьявика», — приводит РИА Новости заявление МИД РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Москва в ответ на политику Лондона уведомительный порядок передвижения британских дипломатов по территории России. Теперь дипломаты должны минимум за пять дней уведомлять о поездках за пределы 120-километровой зоны свободного передвижения.