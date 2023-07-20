Премьер Ирака ас-Судани распорядился выслать посла Швеции из страны

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Мера принята в ответ на неоднократные действия шведского правительства против священного Корана.

Ирак решил выслать посла Швеции в Багдаде Джессику Свардстрем из страны. Об этом сообщает INA со ссылкой на заявление премьер-министра Ирака Мухаммеда ас-Судани.

«Мера принята в ответ на неоднократные разрешения шведского правительства сжигать священный Коран, высказывать оскорбления в адрес исламских святынь и на сожжение государственного флага Ирака», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что Ирак может вообще разорвать дипломатические отношения со Швецией. Все началось из-за акции сожжения Корана 28 июня у главной мечети Стокгольма. Полиция не пересекла провокацию, а, наоборот, обеспечивала безопасность участка перфоманса. Священная книга мусульман была уничтожена в один из главных праздников в Исламе –Курбан- Байрам.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Ирак может разорвать отношения со Швецией при повторении акции с сожжением Корана.