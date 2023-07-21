Есть нюансы: может ли мужчина жить в квартире бывшей жены после развода

Юрист Кораблина: мужчина может жить в квартире бывшей жены после развода до года при отсутствии средств

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Какие юридические тонкости связаны с этим?

Регистрация по месту жительства дает право членам семьи использовать квартиру, дом или другое помещение наравне с владельцами. Однако как поменяются права бывшего супруга на жилье, собственником которого он не является, после развода?

Семейный юрист по наследственным спорам Виолетта Кораблина рассказала, что бывает два варианта развития событий. В первом случае мужчина может сохранить право проживания только с согласия владельца, а во втором предоставить такую возможность на время может суд.

Так, если у супруга нет другого варианта, то судья может дать ему разрешение оставаться в квартире определенное время. В крайнем случае это будет «отсрочка» на один год, передает издание aif.ru.

Помимо этого, такое решение может быть вынесено, когда у человека нет близких родственников, у которых можно проживать, а также средств на существование. В этом случае судебные приставы проявляют гуманность и заботу о гражданине. Они могут принять решение, которое обеспечит временное жилище бывшему супругу в данной ситуации.

«Однако по прошествии года даже в случае отсутствия другого жилья его нахождение в квартире становится противозаконным», — констатирует Кораблина.

Что делать, если экс-муж не хочет съезжать?

Если мужчина не идет на такое соглашение добровольно, то его выписывают через правоохранительные органы. Чтобы осуществить такую процедуру, нужно подать иск о прекращении права пользования помещением и снятии с регистрационного учета.

Если в доме нет имущества мужа, то ничего сложного в снятии его с регистрации не будет. Поэтому в таком случае иск будет удовлетворен.

Как снять бывшего супруга с регистрации?

Если он согласился освободить помещение без судебного разбирательства, то его выписку из квартиры можно осуществить тремя способами:

через портал «Госуслуги»;

в многофункциональном центре (МФЦ);

в отделе по вопросам миграции УМВД России по месту нахождения жилого помещения.

Эксперт отмечает, что время рассмотрения заявления о снятии с регистрационного учета и процедура выписки занимают около шести дней. Однако на практике процесс может рассматривать и дольше — две недели или же месяц.

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