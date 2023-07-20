МИД вводит уведомительный порядок передвижения британских дипломатов по России

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Прежде в российское дипломатическое ведомство был вызван временный поверенный в делах Британии.

Москва в ответ на политику Лондона уведомительный порядок передвижения британских дипломатов по территории России. Об этом сообщается на сайте МИД.

Уточняется, что в четверг, 20 июля, в здание ведомства был вызван временный поверенный в делах Великобритании. Ему заявили о недопустимости поддержки террористических акций киевского режима. В ответ на такие действия российский МИД принял решение ввести уведомительный порядок передвижения по территории страны для сотрудников посольства Британии.

Так, теперь дипломаты должны минимум за пять дней уведомлять о поездках за пределы 120-километровой зоны свободного передвижения. Такой документ должен содержать информацию о сроках, цели, типе поездки, планируемых деловых контактах, сопровождающих лицах, виде транспорта, местах посещения и размещения, а также маршруте поездки.

«Вновь подчеркнули британской стороне, что любые ее усилия, нацеленные на продолжение деструктивной линии в международных и двусторонних делах, попытки демонизировать нашу страну, осложнить работу российских загранучреждений неизбежно получат решительный ответ», — добавляется в сообщении.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в МИД России вызван временный поверенный в делах Британии.