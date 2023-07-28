«Хороший менеджер в жизни»: как Лиза Моряк успевает совмещать несколько ролей

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Актриса старается грамотно планировать свое время.

Лиза Моряк назвала себя хорошим менеджером своей жизни. О том, как ей удается сочетать в себе сразу несколько ролей — матери, жены и актрисы — она эксклюзивно рассказала корреспонденту 5-tv.ru на съемках сериала «Мендельсон» для онлайн-кинотеатра PREMIER.

«Я люблю и время распределять правильно, и я в принципе хороший менеджер в жизни. <…> График съемок нужно составлять так, чтобы просто не исчезать из дома, то есть ты два дня работаешь, два дня дома. Либо ты там работаешь три дня или четыре, и потом ты тоже проводишь время с ребенком», — поделилась Лиза Моряк.

Тем не менее, несмотря на грамотное планирование своего времени, актриса прибегает к услугам няни, которая присматривает за ее пятимесячной дочерью Элизабет, когда она сама на работе. Иногда няня даже приезжает с малышкой к артистке на съемки.

«Няня приезжала с Элизабет несколько раз, когда мы снимали на Чистых прудах в центре. Все чудесно, съемочной группе показала маленькую копию своего мужа, и это было довольно мило, и классно», — вспоминает Лиза Моряк.

О своей беременности актриса рассказала общественности в октябре 2022 года, а 19 февраля 2023 года она родила девочку Элизабет от режиссера Сарика Андреасяна. Уже через месяц после рождения дочери счастливые родители устроили первую фотосессию, не боясь завистливых взглядов и порчи подписчиков.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лиза Моряк показала дочь от режиссера Сарика Андреасяна.