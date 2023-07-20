МВД: показатель раскрываемости убийств в России превысил исторический максимум

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин ; МВД РФ

В стране раскрывается более 90% фактов умышленного причинения вреда здоровью людей, изнасилований и разбоев.

Показатель раскрываемости убийств в России превысил исторический максимум. Об этом заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Сегодня в нашей стране раскрывается более 90% фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилований, разбоев. Повысилась раскрываемость грабежей, краж, ряда других составов», — подчеркнула сотрудник российского ведомства.

Волк подчеркнула, что с января по июнь 2023 года преступлений было зарегистрировано на 2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, ущерб от правонарушений снизился на 42,5%.

Подразделения МВД решают поставленные задачи, несмотря на нехватку личного состава. Подчеркивается, что количество преступлений против личности сократилось на 7,1%, добавила Ирина Волк.

Показатели по раскрываемости остальных видов преступлений также значительно выросли. Все — благодаря слаженной работе правоохранительных органов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Колокольцев заявил о снижении случаев пропаганды наркотиков в интернете. Министр внутренних дел России сообщил о ликвидации крупной лаборатории по производству мефедрона на территории Московской области. Изъято более 200 килограммов наркотических средств, свыше полутонны химических реактивов, а также различное оборудование.

Задержаны организаторы и десять участников преступного сообщества. Они продавали запрещенные вещества через интернет-магазины с использованием тайников-закладок на территории Московской, Курской и Орловской областей.