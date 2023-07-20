Фото: ИЗВЕСТИЯ / ДМИТРИЙ КОРОТАЕВ

Нефтяной грейдер раскрыл несколько поражающих секретов.

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли руководителя империи Ротшильдов — Александра Ги Франсиско де Ротшильда. Видео разговора они опубликовали в социальной сети «ВКонтакте».

Пранкеры представились президентом Украины Владимиром Зеленским и узнали у бизнесмена, что компания Ротшильдов действует в интересах украинских властей.

«Наша компания действует в интересах правительства Украины, министерства финансов с 2017 года. И у нас сложились великолепные отношения с людьми в вашем правительстве. В основном мы занимались вопросами привлечения заемных средств», — сказал собеседник.

Более того, его компания готова принимать участие в восстановлении Украины. В частности энергетикой, логистикой и жилищным строительством.

Недавно Вован и Лексус разыграли западных идеологов «оранжевых революций». Они представились экс-президентом Украины Петром Порошенко и поговорили с политиком Бернаром-Анри Леви, который заявил о намерении и дальше поддерживать Киев.

Ранее 5-tv.ru писал, какие тайны раскрыл экс-глава Пентагона Эспер Лексусу и Вовану.