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ВСУ не оставляют попыток прорвать оборону, но все они безуспешные.

В эти минуты в районе поселка Урожайное под Угледаром — это Донецкая республика — идут ожесточенные бои. ВСУ не оставляют попыток прорвать оборону, но все они безуспешные.

Мощный отпор националистам дает в том числе добровольческий батальон «Тигр». Тактика у бойцов, как у настоящих хищников, — они тихо передвигаются и неожиданно атакуют, сообщает корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

Президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт мирным путем власти Украины проигнорировали, поэтому Россия решила оказать на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.