Без иллюзий: громкое дело по выселению монахов из Лавры началось на Украине

На Украине стартовало заседание по делу о выселении монахов из Лавры

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksym Polishchuk; 5-tv.ru

Рассмотрение иска о незаконном расторжении договора об аренде обители до этого несколько раз переносили.

Прямо сейчас на Украине проходит заседание по делу о выселении монахов из Киево-Печерской лавры. Сообщается, что сотрудники полиции заблокировали вход для священнослужителей и прихожан УПЦ.

И, по последней информации, несколько человек все-таки пустили в зал. Рассмотрение иска монастыря о незаконном расторжении договора об аренде обители несколько раз переносили и вот сейчас наконец-то слушания начались.

Но никто не питает иллюзий по поводу решения — суды находятся под контролем киевского режима. Его жертвой уже стал наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел.

Судья, вопреки закону, отказался предоставить защите полный текст постановления о его заключении в СИЗО. За гонениями на православную церковь внимательно наблюдают и в нашем МИДе.

«Преследование православных священнослужителей является частью кампании киевского режима по разворовыванию, перемещению на Запад украинских культурных ценностей реликвии, многие из которых хранятся в храмах и монастырях Украинской православной церкви, в том числе в стенах Киево-Печерской лавры. Митрополит Павел был препятствием на пути реализации таких планов», — отметила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел оказался в смертельной опасности. Публично поддержал своего коллегу Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.