«Это ошибка»: почему Лиза Моряк рано вернулась в кино после декрета

Актриса Лиза Моряк вышла из декрета через месяц из-за съемок в сериале «Жизнь по вызову»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков; 5-tv.ru

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Актрисе нужно было дать своему организму больше времени на восстановление.

Лиза Моряк рано вышла из декрета. В этом актриса и по совместительству молодая мама эксклюзивно призналась в разговоре с корреспондентом 5-tv.ru на съемках сериала «Мендельсон» для онлайн-кинотеатра PREMIER.

По словам Лизы Моряк, столь быстрое возвращение в профессию после рождения дочери было связано со съемками второго сезона сериала «Жизнь по вызову», режиссером которого выступил ее супруг Сарик Андреасян.

«Смотрите, я родила 19 февраля, а 10 апреля я вышла на съемочную площадку. Это, получается, практически месяц декрета. Я думаю, что это вообще в целом ошибка, что я так рано вышла, потому что мне точно нужно было чуть больше времени на восстановление», — объяснила актриса.

Как рассказывает Лиза Моряк, она пережила колоссальный стресс на площадке.

«В том плане, что женщина после родов, безусловно, уже по-другому выглядит. И мы все понимаем, что есть лишние килограммы, и они уходят в течение трех-четырех-пяти месяцев, что гормональная перестройка тоже имеет место быть, и она там идет, я думаю, еще в течение года. То есть я столкнулась с каким-то серьезным вызовом для себя», — поделилась актриса.

На съемочную площадку же сериала «Мендельсон», как призналась Лиза Моряк, она уже вышла «с любовью к работе», так как ее организм успел окрепнуть после родов.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лиза Моряк посетовала на лишний вес после родов.