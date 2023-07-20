Сыграл Оппенгеймера: скончался знаменитый актер Владимир Портнов

Фото: Кадр из сериала "Предел желаний"" 1982 г.

За продолжительную карьеру исполнил более 100 ролей в театре, а также около 30 — в кино.

Советский, израильский и российский актер Владимир Портнов скончался на 84-м году жизни. Об этом сообщает портал «Кино-театр.ру».

Он сыграл более 100 ролей в театре и около 30 — в кино и на телевидении. Зрителю он больше всего известен как ювелир из «Узника замка Иф» Георгия Юнгвальда-Хилькевича с Виктором Авиловым в главной роли, а также как врач Лютый из «Багрового цвета снегопада» Владимира Мотыля.

Портнов родился 29 августа 1940 года. В 60-х годах он трудился в Ташкентском русском театре, а также был в труппе Минского драматического театра имени Горького.

Звезда работал режиссером в театрах Маяковского, Станиславского и на Малой Бронной. Он был постановщиком спектаклей на советских и российских сценах.

Его дебют на сцене состоялся в 1982 году в мелодраме «Предел желаний». Помимо этого, он принимал участие в съемках «Берега его жизни», сыграл Оппенгеймера в «Морали Леонардо», а также появлялся в сериале «Опера. Хроники убойного отдела».

В 90-е Портнов уехал в Израиль — там он играл на сцене «Гешера», а также ставил спектакли в национальном театре «Габима» и театре «Ноев ковчег». Через десять лет он вернулся в Россию.

Ранее 5-tv.ru писал, что названа предварительная причина смерти звезды «Бандитского Петербурга» Виктора Мелихова.