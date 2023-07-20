«Волею судьбы»: командир погиб в ходе СВО за день до присвоения звания героя

В Кремле рассказали о командире, погибшем в ходе СВО за день до присвоения звания Героя РФ

Фото: www.globallookpress.com / AlphaSpecnaz

Сегодня, 20 июля, в Тамбовской области проходит прощание с военнослужащим.

Погибший командир с позывным «Ташкент» не дожил один день до указа президента РФ Владимира Путина о присвоении ему звания Героя России. Об этом рассказал РИА Новости начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков на первом форуме ветеранов боевых действий СВО.

По его словам, сегодня, 20 июля, в Тамбовской области проходит прощание с командиром.

«Ему присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно, хотя волею судьбы он не дожил до этого своего геройского статуса один день», — сказал Новиков.

Также он добавил, что данный указ уже был на подписи, а он погиб. В итоге, указ переделали с пометкой «посмертно».

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации (СВО) по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт мирным путем власти Украины проигнорировали, поэтому Россия решила оказать на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Путин призвал почтить память российских солдат.