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Предположительно, это связано с недружественными шагами британской стороны.

В МИД России вызван временный поверенный в делах Британии. Об этом сообщает РИА Новости, уточняя, что автомобиль дипломата только подъехал к зданию в Москве.

О причинах пока не сообщается. Однако, возможно, это связано с недружественными шагами Великобритании по отношению к России.

«Мы хотим мира на Украине и чтобы русские войска ушли из Украины», — заявил поверенный на русском языке перед тем, как зайти в здание МИД.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мэрия финского города Турку запретила генконсульству РФ пользоваться коттеджем на острове Какскерра. Письмо о расторжении договора будет отправлено в скором времени.