«Это был несчастный случай»: как прошли последние дни жизни Виктора Мелихова

Фото, видео: Кадр из сериала "Потерявшие солнце" 2004 г; ВКонтакте / Марк Горонок / markgoronok

Звезда «Бандитского Петербурга» никогда не жаловался на здоровье, — а потом его сердце вдруг остановилось. Что предшествовало трагедии?

Незадолго до смерти звезда «Бандитского Петербурга» Виктор Мелихов ходил в театр. Об этом 5-tv.ru рассказал друг и коллега артиста Марк Горонок.

Он, как уточняется, находился рядом с артистом в тот день. Каких-либо видимых и очевидных признаков того, что Мелихов плохо себя чувствует, тогда не проявлялось.

Горонок рассказал, что волновался за товарища лишь из-за его избыточного веса, который плохо сказывался на здоровье. Так, год назад Мелихову установили протез на тазобедренный сустав.

«Реабилитация прошла хорошо. Он даже на велике катался! А в этом году я говорю: „Витька, ты что веса прибавил? Давай скидывай. Тяжело же ходить“», — поделился Горонок.

Однако было еще кое-что, о чем он не знал — проблемы с сердцем у актера, о которых тот никому не рассказывал. Они, по предварительным данным, и могли стать причиной смерти.

«Я думаю, что это просто был несчастный случай тот самый, когда дома никого не оказалось, и он остался один. Потому что, когда я барабанил в дверь, оказалось, что Витя в доме находится уже мертвый», — с горечью поделился собеседник.

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