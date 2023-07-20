Путин назвал важным процесс включения ветеранов СВО в общественную деятельность

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Глава государства призвал создавать для этого все условия.

Президент России Владимир Путин назвал важным, что ветераны специальной военной операции (СВО) на Украине включаются в активную общественную деятельность. Об этом он заявил в обращении к проходящему в Москве первому форуму ветеранов боевых действий СВО.

«Очень важно, что бойцы и командиры, которые в наши дни мужественно защищают Россию и с честью выдержали фронтовые испытания, включаются сегодня в активную общественную деятельность, в реализацию значимых социальных, благотворительных, волонтерских проектов и инициатив», — подчеркнул Путин.

Глава государства призвал создавать для этого все условия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению Владимира Путина, работа в зоне проведения спецоперации — тяжелейшая и всегда связана с угрозой для жизни и здоровья.