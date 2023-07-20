«Ничего обо мне не знала»: 65-летний Лундгрен женился на 27-летней девушке

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Девушка, по признанию артиста, не догадывалась о его популярности до их встречи.

Состоялась свадьба 65-летнего американского актера Дольфа Лундгрена и 27-летней фитнес-тренерши Эммы Крокдал. Об этом сообщает издание People.

Церемония бракосочетания прошла 13 июля в скромном доме артиста на греческом острове Миконос. На таинстве присутствовали только самые близкие возлюбленных.

«Мы почувствовали, что наконец настало подходящее время, чтобы праздновать любовь, жизнь и счастье — в стране богов», — поделились молодожены.

Их знакомство произошло в тренажерном зале, где Крокдал работала инструктором. По ее признанию, тогда она не знала, что Лундгрен — популярный актер.

Два года назад знаменитость решил сделать предложение возлюбленной. Он говорит, что даже не знал, чем мог зацепить такую красавицу, как Крокдал, — но полагает, что она разглядела в нем что-то большое.

«Она не знала о моей актерской карьере, она ничего обо мне не знала», — рассказал он в интервью.

До встречи с Крокдал звезда был женат на дизайнере ювелирных украшений Анетт Квиберг. Она родила ему двоих дочерей — Иду и Грету.

К слову, последние восемь лет Лундгрен борется с онкологией. Врачи обнаружили у него злокачественные образования на почке еще в 2015 году.

Несмотря на лечение, недуг вернулся в 2020-м — у артиста нашли шесть метастаз. На данный момент его злокачественные образования уменьшились на 20-30%.

Лундгрен не сдается и продолжает жить полной и насыщенной жизнью. Среди прочего, он не только киноактер, но также режиссер и сценарист.

Известность к нему пришла благодаря ролям в боевиках 1980-х — 1990-х годов. В его ближайших планах — участие в съемках второй части фильма «Аквамен», в которой он вернется к исполнению роли короля.

Ранее 5-tv.ru писал, что онколог прокомментировал страшные метастазы Дольфа Лундгрена.