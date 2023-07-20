Дельтаплан с двумя людьми рухнул на гору в Ставропольском крае
Виктория Андреева 195 0
Фото: www.globallookpress.com / Aleksey Smyshlyaev
Что произошло с любителями экстремальных приключений? Живы ли они?
Дельтаплан с двумя людьми рухнул на гору в Ставропольском крае. Как стало известно 5-tv.ru, все произошло в районе поселка Юца, в Предгорном округе.
Предварительно, любители экстремальных приключений живы. Но находится в тяжелом состоянии.
К месту ЧП уже направились экстренные службы. Детали и причины случившегося уточняются.
Ранее 5-tv.ru публиковал видео гибели дельтапланериста в Ленинградской области. Трагедия произошла неподалеку от деревни Глябино. Пилот не справился с управлением, в результате чего летательный аппарат упал с высоты.