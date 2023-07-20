«Наращиваем поставки»: как решение России по Черному морю встревожило ЕС

Боррель: ЕС нарастит военную поддержку Киева в ответ на заявление РФ о судах в Черном море

Фото: www.globallookpress.com / Serguei Fomine

Россия якобы сделала шаг по блокированию возможностей Украины, считают в Евросоюзе.

В ответ на действия России по украинским портам Европейский союз решил нарастить военную поддержку Киева. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, пишет ТАСС.

По его словам, ЕС планирует заняться отправками на Украину средств противовоздушной обороны.

«Решение называть любое судно или военный корабль целью для военной активности России — это шаг к блокированию возможностей Украины экспортировать свое зерно морем», — говорит Боррель.

Вчера, 19 июля, в Минобороны РФ заявили о том, что все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с 20 июля будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов. Это сделано в связи с прекращением функционирования черноморской инициативы и сворачиванием морского гуманитарного коридора.

Прежде, 17 июля, Россия официально уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против продления зерновой сделки, после чего российское посольство в Минске передало Киеву соответствующую ноту. С 18 июля инициатива окончательно прекратила свою работу.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Россия будет считать следующие в украинские порты суда перевозчиками военных грузов.