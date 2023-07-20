Озирался и опускал голову: как вел себя подросток перед убийством друга на юге Москвы

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

Подозреваемого уже задержали. Но зачем он совершил жуткое преступление, ведь перед ним он беззаботно гулял с товарищем?

Подросток, убивший своего друга на юге Москвы, вел себя подозрительно еще во время прогулки. Так, на кадрах с камер видеонаблюдения видно, как мальчик постоянно озирается по сторонам.

Также видно, как подростки просто прогуливаются в одном из скверов столицы. Убитый мальчик вел себя обычно, пинал камни, разговаривал. А второй, чуть выше него, постоянно смотрел в телефон, озирался по сторонам и опускал голову. Буквально через несколько минут он совершил убийство своего друга.

Вчера, 19 июля в МВД поступило сообщение от женщины о том, что ее сын вечером не вернулся домой после прогулки. Полиция позже обнаружила тело 11-летнего подростка в коллекторе парка с ножевыми ранениями. Просмотрев камеры видеонаблюдения, сотрудники правоохранительных органов увидели, что зашли в парк два ребенка, а вышел только один.

В квартире подозреваемого провели обыски и обнаружили у него застиранную одежду с пятнами бурого цвета. Однако, по словам родителей, он не гулял в парке с убитым мальчиком. Но его задержали, позже 12-летний парень дал признательные показания и детально описал все, что сделал с другом.

Расследование инцидента продолжается, возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего.

Ранее 5-tv.ru показал кадры последних минут жизни подростка, убитого на юге Москвы.