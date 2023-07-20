Австралия ввела санкции против 35 российских организаций и десяти физлиц

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Новые ограничения коснулись и некоторых чиновников Белоруссии.

Австралия ввела санкции в отношении 35 организаций российского оборонного и энергетического секторов, а также десяти физических лиц, среди которых министры и чиновники. Об этом сообщается на сайте австралийского МИД.

Из физлиц перечислены первый вице-премьер Андрей Белоусов и заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко. Кроме того, в новом списке ограничений оказались высокопоставленные военные из Белоруссии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что администрация президента США Джо Байдена готовит новые санкции в отношении Киргизии. Американцы хотят заставить страну прекратить торговлю с Россией в обход уже введенных ограничений.