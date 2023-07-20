«Ведомый, наверное»: почему подросток мог зарезать 11-летнего товарища на юге Москвы

Причиной убийства 11-летнего ребенка в Москве стал конфликт на бытовой почве

Фото: www.globallookpress.com / uwe umstätter

Как жил погибший ребенок и что могло заставить 12-летнего мальчика убить его?

Причиной убийства 11-летнего мальчика его 12-летнем знакомым в парке на юге Москвы стал бытовой конфликт, основывающийся на личной неприязни. Так полагают правоохранительные органы.

«Подростки были хорошо знакомы. Когда они пришли в парк, возник конфликт на бытовой почве, в ходе которого 12-летний подросток и совершил убийство друга», — рассказал источник ТАСС.

По словам информатора, ни погибший, ни его знакомый не состояли на учете в полиции. 11-летний мальчик учился в гимназии и был из благополучной семьи.

18 июля школьник ушел гулять со своим товарищем. Изначально ребята гуляли на детской площадке, после чего отправились в парк в районе Каширского шоссе.

По исчезновению сына, мать обратилась в полицию с заявлением о пропаже. Тело с десятью ножевыми ранениями было найдено в коллекторе парка.

По данным камер видеонаблюдения, погибший зашел в зону отдыха со старшим подростком, но последний вышел оттуда уже один.

Родственникам он заявил, что не виделся с пропавшим другом.

www.globallookpress.com / Siegfried Kuttig; Прокуратура Москвы; 5-tv.ru

Отмечается, что во время обыска в квартире подозреваемого нашли застиранную от крови одежду. Подросток находится под стражей правоохранительных органов.

По факту произошедшего, возбуждено уголовное дело по части второй статье 105 Уголовного кодекса РФ («Убийство малолетнего»).

Как стало известно 5-tv.ru, со слов соседа скончавшегося мальчика, ребенок жил без отца, поэтому матери приходилось много работать и вытягивать семью самостоятельно. Иногда она даже мыла полы в подъезде.

«Здоровался всегда, по нему не скажешь, что дурачок, послушный, ведомый, наверное», — отметил знакомый семьи.

Ранее 5-tv.ru писал, что изрезанное тело найдено в колодце в Москве.