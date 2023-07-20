Россиянам рассказали о перерасчете пенсии с 1 августа
Экономист Иванова-Швец рассказала о пересчете пенсий работающим пенсионерам 1 августа
Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov
Размер выплаты может измениться и у тех, кто в июне достиг определенного возраста.
Работающим пенсионерам России уже с 1 августа пересчитают пенсии. Об этом сообщила «Прайм» экономист Людмила Иванова-Швец.
По ее словам, точное количество баллов зависит от суммы отчислений в Соцфонд, а стоимость балла — от года оформления пенсии.
«Прибавка может составить около 370 рублей в месяц. Никаких дополнительных заявлений писать не нужно, перерасчет произойдет автоматически», — уверила Иванова-Швец.
Также она добавила, что пенсия изменится еще и для тех, кто до этого предоставлял документы для изменений условий выплаты. Более того, размер пенсии может измениться и у тех, кто в июне достиг 80-летнего возраста.
До этого стало известно, что с 2025 года индексация выплат для неработающих пенсионеров будет проводиться дважды в год. Средний размер социальных пенсий россиян уже к 2026 году составит почти 15 тысяч рублей.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как вырастут пенсии в ближайшие три года.