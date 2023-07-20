Число пострадавших при взрыве газа в Йоханнесбурге превысило 40

Фото: Reuters / SIPHIWE SIBEKO

Несколько домов повреждены — идет эвакуация жителей из-за возможного обрушения.

Более 40 человек пострадали в результате мощного взрыва в крупнейшем городе ЮАР. Одна из улиц Йоханнесбурга оказалась практически уничтожена, а вместо автомагистрали образовался овраг — в него провалилось с десяток машин.

Несколько домов повреждены — идет эвакуация жителей из-за возможного обрушения. По предварительным данным, к взрыву привела утечка газа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мощный взрыв прогремел в центре Токио. Инцидент произошел в районе Минато, в здании, где располагались рестораны и кафе.

Первые кадры с места событий уже появились в сети. На видео заметно, что сразу после хлопка в строении начался пожар.

Предварительно, в результате ЧП пострадали четыре человека. Спасатели отметили, что речь идет о двух случайных прохожих и двух сотрудниках общепита.