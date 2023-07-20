«Будем надеяться»: осиротевшую после теракта на Крымском мосту девочку доставили в Москву

Осиротевшую после теракта на Крымском мосту девочку доставили в Москву

Фото, видео: пресс-служба Минздрава РФ; 5-tv.ru

У подростка серьезные травмы. Ее состояние оценивается как тяжелое.

Осиротевшую после теракта на Крымском мосту девочку доставили в Москву. У подростка серьезные травмы — ей необходимо пройти большой курс лечения. Об этом сообщили в Минздраве России.

«За время эвакуации состояние ребенка стабильное. Транспортировка осуществлялась бригадами медицины катастроф г. Краснодара и Федерального центра медицины катастроф Минздрава России. Будем надеяться на скорейшее выздоровление», — подчеркивал анестезиолог-реаниматолог Федерального центра медицины катастроф Минздрава России Роман Горбунов.

Изначально девочку лечили в региональной больнице, недалеко от места произошедшей трагедии. При взрыве ее подкинуло и наполовину выбросило через лобовое стекло автомобиля. Выжить школьнице удалось буквально чудом.

О чрезвычайном происшествии на Крымском мосту сообщил глава региона Сергей Аксенов 17 июля. По его словам, произошло повреждение в районе 145-й опоры, из-за чего движение по мосту полностью закрыли. Также местных жителей и туристов попросили не приближаться к территории, где произошло ЧП.

В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) произошедшее назвали терактом, совершенным киевским режимом с помощью двух надводных беспилотников.

8 октября 2022 года Крымский мост был поврежден в результате теракта. Там взорвался грузовик со взрывчаткой: был уничтожен один из пролетов автомобильного моста и поврежден железнодорожный мост.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские артисты поддержали осиротевшую из-за теракта на Крымском мосту девочку.