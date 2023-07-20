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Мужчине пришлось отступить, но какой ценой?

Актриса и блогер Настасья Самбурская рассказала, как она вцепилась зубами в напавшего на нее грабителя. Женщина сделала это, чтобы защитить свой телефон.

«В телефоне вся моя жизнь — фото, видео, личная информация. Я не могла допустить, чтобы он попал в чужие руки!» — подчеркнула звезда в интервью изданию KP.RU.

По словам дивы, инцидент произошел на улице. Неизвестный пытался вырвать из ее рук смартфон. Однако артистка проявила сопротивление и неестественную мощь. В итоге Самбурская настолько сильно укусила злоумышленника, что ему пришлось выпустить телефон из рук от боли и убежать.

Этой историей 36-летняя знаменитость поделилась на светской премьера сериала «Макс и Гусь», в котором женщина сыграла одну из главных ролей. Премьеру кинокартины она посетила в черном комбинезоне, образ которого дополнила большими жемчужными серьгами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Самбурская сообщила о рождении дочери.