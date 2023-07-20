Украинские СМИ: в Одессе и Сумской области дважды за ночь прогремели взрывы

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Пока официальных комментариев о ситуации на Украине не поступало.

В Одессе за ночь дважды прогремели взрывы, предположительно, — в портовой части города. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

По информации издания, такая же ситуациях обстоит в городе Николаев и области. В некоторых Telegram-каналах также отмечалось, что ПВО в Одессе не работали.

Официальные украинские власти эту информацию никак не подтвердили. Минобороны России информацию о взрывах никак не прокомментировало.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru сообщал о взрывах в Сумах на северо-востоке Украины.