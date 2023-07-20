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Атака беспилотника пришлась в административные здания, жертвой стал ребенок.

Глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram-канале сообщил об атаке ВСУ. Беспилотник украинских националистов был направлен на один из населенных пунктов на северо-западе Крыма.

Удар ВСУ пришелся по жилым кварталам, повреждено четыре административных здания.

«К сожалению, не обошлось без жертв — погибла девочка-подросток. Выражаю искренние и глубокие соболезнования родным и близким. Семье будет оказана вся необходимая поддержка», — сообщил политик.

Россия с 24 февраля 2022 года ведет спецоперацию в Донбассе, направленную на помощь жителям, которые уже восемь лет находятся под постоянным обстрелом ВСУ. Конфликт в Донбассе обострился 17 февраля. После чего 21 февраля российские власти объявили о признании ДНР и ЛНР и подписали с ними договор о мире, дружбе и взаимопомощи. В ответ на это Украина при поддержке стран «коллективного Запада» усилила атаки на мирных жителей, используя откровенно террористические методы.