Рост замедлился, но подъем есть: кому в 2023 году повысили зарплату

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Работодатели также с огромной охотой повышают зарплаты в определенных областях. Каких именно?

Специалисты IT-служб, строительства и банковской сферы в 2023 году стали получать заметно больше зарплату, сообщили изданию URA.RU в пресс-службе сервис по поиску работы.

«Рост зарплат по сравнению с прошлыми годами замедляется. Но есть подъем в IT — за год на 8,2%. Также в строительстве — на 6,8%, в банках на 5,9%», — отметили в сервисе по поиску работы.

Кроме того, директор Центра карьеры Корпорации «Синергия» Анна Рудакова заявила, что работодатели с огромной охотой готовы повышать зарплаты тем, кто может помочь в вопросе импортозамещения. Среди таких: разработчики-програмисты, специалисты по анализу больших данных, искусственному интеллекту, разработчики игр, операторы беспилотных устройств, специалисты по виртуальной, дополненной и смешанной реальностям.

Также работодатели с удовольствием стимулируют и логистов, и специалистов по внешнеэкономической деятельности, которые работают с Азией и Ближним Востоком, а также тех, кто работает трендвотчерами (специалист, который изучает изменения в экономике, политике, науке, культуре и общественной жизни — Прим. ред.)

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