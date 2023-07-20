Кэмерон призвал жестче контролировать изучение океана после трагедии с «Титаном»

Фото: www.globallookpress.com / OceanGate

Режиссер фильма о затонувшем корабле отметил, что водная стихия непредсказуема. И даже если кажется, что уже давно все изучено — это глубокое заблуждение.

Культовый режиссер, автор трагедии о крушении «Титаника» Джеймс Кэмерон призвал ужесточить контроль за исследованиями водных глубин после трагедии с батискафом «Титан». Его обращение опубликовало издание Daily Mail.

«Наша обязанность как инженеров — тестировать, тестировать, тестировать. Океан — очень, очень неумолимая среда. Вы не ожидаете, что произойдет взрыв», — заявил Кэмерон.

Он добавил, что перед погружением необходимо много часов потратить на анализ судна, компьютерное моделирование и всего остального, чтобы избежать возможную трагедию. Кэмерон обвинил в случившемся команду, которая готовила «Титан» к погружению.

Батискаф «Титан», направлявшийся к затонувшему «Титанику», пропал с радаров в день погружения — 18 июня. Внутри глубоководного аппарата находились пять человек. На поиски были брошены силы флота и авиации нескольких стран. Спустя несколько дней после пропажи были обнаружены его обломки, экипаж официально признали погибшим.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как погибли пассажиры «Титана», заплатившие за погружение 250 тысяч долларов.