Наедине с бокалом: Прилучный уехал от жены и новорожденного сына за границу

Фото: Instagram* / bugevuge

Неужели у актера прошла эйфория от отцовства, и он сбежал от бытовой рутины?

Звезда фильма «Мажор» Павел Прилучный, еще недавно радовавшийся, что вновь стал отцом, уехал от жены Зепюр Брутян и двухмесячного сына Микаэля за границу. Свое местонахождение он рассекретил в социальной сети.

Оказалось, что знаменитость уехал в Дубай. Сначала он поделился кадрами из отеля, расположенного на берегу Персидского залива, а после как отдохнул в ресторане. Там он заказал бокал и наслаждался видом. После этого отправился прогуляться по пляжу и полюбоваться закатом. Интернет-пользователи поначалу подумали, что актер устал от бытовых дел, занятий с грудным ребенком и таким образом решил отвлечься. Но Прилучный чуть позже сообщил, что за границей он оказался не ради отдыха, а по работе. Там режиссер Сарик Андреасян снимает новый проект.

К слову, Прилучный и Брутян познакомились на съемках сериала «В клетке». Сначала они просто дружили, но затем их отношения переросли в роман. Артист сделал предложение Брутян быстро. Сначала они тайно расписались, а потом уже сыграли пышную свадьбу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Павел Прилучный оказался замешан в разводе посторонней ему семьи.

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