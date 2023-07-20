В Багдаде неспокойно: протестующие захватили и подожгли посольство Швеции

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Гнев протестующих вызвали регулярные «акции» в Швеции с сожжением Корана.

В столице Ирака протестующие устроили зеркальную «акцию», подобно тем, которые устраивают в Швеции. Сотни людей рано утром ворвались в посольство Швеции и подожгли его. Как сообщает Reuters, в результате этого протеста никто не пострадал. Видео с предположительно поджогом посольства распространяется в социальных сетях, но подтвердить их подлинность на данный момент невозможно.

Представители дипломатического ведомства Швеции в Багдаде не ответили на запрос агентства с просьбой прокомментировать случившееся. А представитель МИД Швеции и вовсе отказался от комментариев.

Путин прокомментировал сожжение Корана в Швеции

Демонстрация в четверг была созвана в знак протеста против второй за несколько недель запланированной акции с сожжением Корана в Швеции. После скандального «перфоманса» шведская полиция обвинила мужчину в агитации против этнической или национальной группы.

Власти Ирака требуют от Швеции выдать им мужчину. Также акцию с сожжением Корана осудили в ряде стран, где большинство граждан исповедует ислам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие огромные политические последствия принесет для Швеции акция с осквернением Корана.