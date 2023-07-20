«Остались лужицы»: из-за ВСУ Каховского водохранилища больше не существует

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Реки текут по своим исконным руслам, не наполняя водоем водой.

В связи с разрушением Украиной Каховской ГЭС одноименное водохранилище фактически перестало существовать, заявил РИА Новости глава Мелитопольского района Запорожской области Андрей Сигута.

Представитель региональных властей отметил, что ситуация с водой в регионе вернулась к прежним временам до создания искусственного водоема: реки Днепр и Конка текут по старым руслам, а вода не поступает в Каховское водохранилище.

«Каховского водохранилища уже нет. <…> Немного осталось в Херсонской области. В нашем районе, именно там, где основное Каховское водохранилище, в районе Васильевки, его уже нет практически, остались лужицы», — сообщил Сигута.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня. ЧП привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Российские власти неоднократно указывали на причастность киевского режима в диверсии. Число жертв из-за действий киевского режима превысило 50 человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ продолжают обстреливать руины Каховской ГЭС.