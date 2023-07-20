На Пятом канале акция «День добрых дел» для восьмилетнего Алеши из Ижевска

Фото, видео: 5-tv.ru

Опухоль разрушает височную кость маленького мальчика.

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Сегодня День Добрых Дел на Пятом канале! И наша с вами помощь нужна восьмилетнему Алеше из Ижевска. У мальчика аутизм, да еще и холестеатома. Это очень опасное образование уже сейчас разрушает височную кость. А любая инфекция может привести к поражению мозга.

Мальчик страдает от боли. Его самочувствие с каждым днем ухудшается. Однако врачи готовы сделать операцию и провести восстановительную терапию. Для этого требуется один миллион 200 тысяч рублей. Вот только для семьи — это слишком большая сумма. Помочь можем мы с вами. Для этого достаточно отправить СМС с суммой пожертвования на короткий номер 2222 или отсканировать QR-код на экране.

Леша очень любит книжки с яркими картинками. Только читать сам в свои восемь лет он не умеет. Когда мальчику было три года, врачи поставили диагноз — ранний детский аутизм.

У Леши есть брат-близнец Саша. У него точно такой же диагноз. По словам мамы ребят, беременность протекала тяжело. С 18 недели и до самых родов пришлось лежать на сохранении.

«Я ожидала — первые роды, первые дети, что будут сильные эмоции, радость. Но я плакала. Я почувствовала, видимо, что что-то не так», — говорит мама мальчиков Надежда.

Только родители смирились с основным диагнозом детей, как вдруг новая беда — у Леши нашли доброкачественное, но очень коварное образование, напоминающее опухоль.

Оказалось, это холестеатома, которая может расти. Что чревато не только потерей слуха, но, в случае присоединения инфекции, еще и поражением мозга. Для ребенка с аутизмом это вдвойне опасно. Даже легкая простуда может привести к необратимым последствиям. Самочувствие Леши уже ухудшается с каждым днем.

«Сейчас у него участились головокружения, болит голова постоянно. Он закрывает как бы другое ухо, его раздражают громкие звуки», — говорит Дмитрий Духтанов, отец Алексея.

Выход есть — московские врачи готовы сделать сложнейшую операцию и удалить образование, учитывая все особенности Леши.

«Височная кость полностью разрушена — то есть разрушения костей, которые разделяют височную кость от мозга. В данном случае мы боремся не за качество жизни, а вообще за жизнь пациента», — объясняет хирург Георгий Полев.

Операция и восстановительный курс после нее обойдутся в 1 200 000 рублей. У семьи все деньги уходят на текущие расходы и уход за детьми. Так что без нашего с вами участия не обойтись.

Время не на стороне Леши. Операцию нужно провести как можно скорее. Боли изматывают мальчика, и риск осложнений нарастает. А ведь избавление от всех этих страданий так близко, если протянуть руку помощи.