Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Даничев; 5-tv.ru

Как здоровый молодой человек утонул в Неве — неизвестно. Но именно Евгений Пригожин был последним, с кем видели жителя Петербурга.

Семья из Петербурга вот уже почти двадцать лет пытается добиться правды о гибели их сына. Молодой человек утонул в реке при странных обстоятельствах, а расследование трагедии забуксовало, когда факты привели к компании «Конкорд» и бизнесмену Евгению Пригожину. Родные не верят, что это был несчастный случай, и рассчитывают, что спустя годы виновных все-таки привлекут к ответу. Корреспондент «Известий» Леонид Китрарь выяснял детали.

Рамиля Соколова даже спустя почти 20 лет не может без слез смотреть на последнюю фотографию сына. Летом 2004-го он пропал. Искали почти неделю. Нашли тело в реке.

«Со среды до воскресенья, каждый день с утра они ездили по Питеру искали, а с внуком возилась. И вот в воскресенье они подъезжают, а нет, в субботу вечером нам звонят из морга — приезжайте на опознание», — заново переживает мучительные дни неизвестности мать молодого человека.

Валерий Соколов, отец Дмитрия, в то, что сын просто утонул, не поверил. Долго пытался выяснить обстоятельства гибели. Узнал, что во время корпоратива, 15 августа 2004-го, Дима вышел на набережную освежиться, увидел знакомого на борту плавучего ресторана и подошел к нему. В это же время к теплоходу приблизился и другой человек.

«И как раз и Пригожин возвращался, у него что ли день рождения дочери был. Они встретились, повздорили и он взял и столкнул с трапа. И не принял никаких действий, чтобы спасти», — рассказал Валерий Соколов.

Плавучий ресторан в то время в Питере был один. И, конечно, он был элитным и с баснословно дорогим меню. По его палубам за время работы прошлись, наверное, все миллионеры и миллиардеры России. В СМИ тогда писали, что владельцем, через фирму конкорд числится детский тренер по лыжам — Самуил Жаркой. Отчим Евгения Пригожина. Что именно не поделил тогда еще ресторатор Пригожин и технолог Дмитрий, его отцу выяснить так и не удалось.

«Видимо, не в то время и не в том месте появился Дима. Кто такой? Что тут делал? Видимо, Дима что-то ответил. Удар — и в воду. Все», — считает мать погибшего.

Тело Дмитрий Соколова, судя по документам, обнаружили напротив дома 35 на набережной Лейтенанта Шмидта. Это меньше чем в полутора километрах по течению Невы от причала, на котором швартовался плавучий ресторан, плотно связанный с компанией «Конкорд» и фамилией Пригожин.

Родители Дмитрия уверены, что с персоналом теплохода плотно поработала служба безопасности Пригожина. Анатолий Батов –в те годы капитан судна, рассказывает: в ней служили только профессионалы из бывших силовиков.

«Практически никаких драк, разборок не было, потому что служба безопасности, которая была организована на этом теплоходе-ресторане, состояла из офицеров МВД, поэтому все решалось с учетом — в то время — милиции», — отметил бывший капитан плавучего ресторана.

Не исключено, что именно поэтому в тех немногих милицейских документах о гибели Соколова написано просто — утонул. Разбираться в причинах того, почему крепкий молодой человек оказался в реке, а на помощь никто не пришел, не стали. Цитата: «в возбуждении уголовного дела отказано».

Ни один из официантов, поваров и тем более охранников Евгения Пригожина даже разговаривать с родителями Дмитрия не стали. Впрочем, персонал империи миллиардера говорить о нем самом вообще боится. А если и соглашается, то только спиной и с измененным голосом.

«Были сломанные носы у девочек. <…> Если, допустим, ему там не нравилось какое-то блюдо, как приготовил повар, да, он мог также ударить этого повара», — говорит на условиях анонимности один из бывших сотрудников Пригожина.

Общался ли сам Евгений Пригожин или кто-то из его службы безопасности с вдовой Дмитрия Соколова — неизвестно. Но женщина, даже спустя почти 20 лет после трагедии, при одном упоминании о происшествии начинает нервничать.

«Я все это уже отвечала и ни к чему это не привело. <…> Мне с этим жить. Мне очень тяжело, простите», — говорит вдова и скрывается в подъезде.

Родители Дмитрия до сих пор уверены, что дело их сына люди Пригожина постарались замять с первых минут. И именно поэтому никакого следствия вообще не велось.