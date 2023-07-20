Новый «фонтан» появился в Петербурге благодаря коммунальщикам Сегодня, 6:18 51 51 Из-за прорыва трубы в Петербурге в районе метро «Озерки» забил фонтан

Фото, видео: 5-tv.ru

Коммунальщики оперативно выехали на место прорыва, но не исключено, что и за его появление они также несут ответственность.