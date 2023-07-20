Новый «фонтан» появился в Петербурге благодаря коммунальщикам
51 0
Из-за прорыва трубы в Петербурге в районе метро «Озерки» забил фонтан
Фото, видео: 5-tv.ru
Коммунальщики оперативно выехали на место прорыва, но не исключено, что и за его появление они также несут ответственность.
В Петербурге новая достопримечательность — в районе метро «Озерки» внезапно забил фонтан. Струя воды поднялась на десятки метров, почти поравнявшись с крышей пятиэтажки.
Жителей хоть и впечатлил эффектный фонтан, но у них большие вопросы к коммунальщикам. Предварительно, водное шоу случилось из-за прорыва трубы — в самом разгаре испытания теплотрасс. На место выехала аварийная бригада.