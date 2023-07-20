Новый «фонтан» появился в Петербурге благодаря коммунальщикам

51 0

Из-за прорыва трубы в Петербурге в районе метро «Озерки» забил фонтан

Фото, видео: 5-tv.ru

Коммунальщики оперативно выехали на место прорыва, но не исключено, что и за его появление они также несут ответственность.

В Петербурге новая достопримечательность — в районе метро «Озерки» внезапно забил фонтан. Струя воды поднялась на десятки метров, почти поравнявшись с крышей пятиэтажки.

Жителей хоть и впечатлил эффектный фонтан, но у них большие вопросы к коммунальщикам. Предварительно, водное шоу случилось из-за прорыва трубы — в самом разгаре испытания теплотрасс. На место выехала аварийная бригада.

Новости партнеров

Новости СМИ2