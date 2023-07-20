Вертолет и катер понадобились, чтобы потушить баню в Москве

На юго-востоке Москвы потушили пожар в банном комплексе при помощи вертолета

Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO/Marius Schwarz; 5-tv.ru

Большое число техники и личного состава привлекли из-за опасности того, что огонь перекинется на соседние постройки.

Вертолет и катер понадобились, чтобы потушить крупный пожар на юго-востоке Москвы. Горело двухэтажное деревянное здание на территории банного комплекса.

Был риск, что пламя перекинется и на соседние аналогичные постройки. Именно поэтому в тушении были задействованы около сотни пожарных и пришлось привлекать авацию. На момент возгорания посетителей в бане не было.