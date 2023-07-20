Совместные учения России и Китая стартовали в Японском море

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Две страны отработают задачи по обеспечению безопасности в регионе.

В Японском море стартовали совместные учения военных моряков России и Китая «Север/Взаимодействие — 2023». Маневры направлены на поддержание стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и продлятся четыре дня.

Военно-морской флот России на учениях представляют большие противолодочные корабли Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Пантелеев», корветы «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и «Гремящий». Действиями российских кораблей руководит командующий Приморской флотилией разнородных сил Тихоокеанского флота контр-адмирал Валерий Казаков.

От Китая в учении задействованы эскадренные миноносцы «Цицикар» и «Гуйян», сторожевые корабли «Цзаочжуан» и «Жичжао», корабль комплексного снабжения «Тайху». Старший от китайской стороны — заместитель командующего флотом Северного моря контр-адмирал Цю Ваньшень.

За это время участники из двух стран отработают большое количество задач, от конвоирования судов до защиты морских коммуникаций, также проведут совместные артиллерийские стрельбы. Помимо боевых кораблей к учениям привлечены три десятка самолетов и вертолетов.