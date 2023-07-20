«Не влезаю в одежду»: Регина Тодоренко резко поправилась на отдыхе

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Телеведущая отправилась на отдых в Турцию, откуда и сделала признание. Неужели совсем скоро она станет многодетной мамой?

Телеведущая Регина Тодоренко, которая в конце июня призналась в желании родить третьего ребенка, рассказала поклонникам, что за последнее время она изрядно набрала. Откровением она поделилась, находясь на отдыхе в Турции.

Поначалу многие подумали, что желание знаменитости уже начало сбываться, и она находится в интересном положении, но все оказалось куда неприятнее. Лишний вес у Тодоренко появился из-за рьяного желания много есть. Ведь в турецком отеле шведский стол, от которого так сложно оторваться.

«Я очень поправилась. Не влезаю в приобретенную одежду. Вернусь домой, займусь своим телом», — заявила Тодоренко в социальной сети.

При этом не только фигурой недовольна телеведущая, но и состоянием кожи на лице. По ее словам, после 30 ей будто кто-то сыворотку старения подливает. Однако обращаться к услугам пластических хирургов или прибегать к модным сейчас уколам красоты она категорически не хочет. Пока она намерена и дальше поддерживать молодость самостоятельно, прибегая к глубокому очищению лица, маскам, патчам, массажу и правильно подобранной косметики.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, из-за чего певец Влад Топалов пристрастился к наркотикам.