Уникальные машины на передовой: как работает батальон «Тигр» под Угледаром

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«Тигры», которые бьются бок о бок со 155-й бригадой морской пехоты тихоокеанского флота, не уступают врагу ни метра.

На подступах к Угледару Донецкой республики развернулось ожесточенное противостояние. Украинские диверсанты не оставляют безуспешных попыток прорвать нашу оборону, но в ответ получают лишь мощные контр-удары. Отражать налеты противника позволяет надежное вооружение, которое бойцы порой совершенствуют прямо в полевых условиях. Репортаж с передовой — военкора «Известий» Кирилла Олькова.

До позиций батальона «Тигр» едем, петляя по местности, чтобы не попасться на глаза противнику. В воздухе над Угледаром неспокойно — вражеские беспилотники пытаются прощупать нашу оборону. Мимо на максимальной скорости проносится зенитная установка С-60. Выезд боевой.

На этих кадрах «Тигр» показывает свой суровый нрав. Бойцы добровольческого батальона работают на переднем крае, противник пытается выбить наших военнослужащих с занятых позиций под Угледаром, но сам попадает в ловушку.

«Тигры», которые бьются бок о бок со 155-й бригадой морской пехоты тихоокеанского флота, не уступают врагу ни метра.

«Разведка увидела противника. Отработали двумя орудиями, был уничтожен АГС противника — к нашим позициям враг не подошел», — рассказал командир бронегруппы с позывным «Чех».

Отбив контрудар диверсантов, которые попытались подобраться к нашим позициям, бойцы возвращаются в базовый лагерь.

Зенитная установка С-60 — грозное оружие. На угледарском направлении разносит врага и технику, может работать как по наземным, так и воздушным целям. Рассматриваем самодельное, но при этом универсальное орудие вблизи: С-60 приварена к корпусу обычного БТР. Сплав скорости и высокоточной стрельбы. Установка-трансформер работает по наземным целям и тем же беспилотникам. Угол пушечной атаки можно менять прямо на ходу.

Два-три механических поворота и С-60 превращается в наземный таран.

«Поражает хорошо. В воздухе взорвалась — и вот она пехота. Русский мужик ко всему приспособится», — рассказывает командир расчета С-60 с позывным «Стрелок».

«Василек» спрятан под маскировкой, чтобы в любую секунду выехать на работу, выстрелить и вернуться назад. Эта машина тоже после апгрейда. Буксируемый миномет больше не нужно каждый раз подвозить на «Урале». Он теперь сам — часть боевой машины.

Там быстрее и надежнее. Боевые машины отряда «Тигр» работают по всей линии южнодонецкого фронта. Уничтожили не одну ДРГ угледарской группировки ВСУ и при этом не раз спасали жизни экипажу. У каждой машины — ласковое женское имя, которое дают им бойцы подразделения.

Защита стратегически важных участков южнодонецкого фронта от прорывов неонацистов — задача не из легких. Но «Тиграм» на боевых машинах она по зубам. Уже доказали — враг здесь не пройдет.