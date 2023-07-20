Фото: www.globallookpress.com / Alexander Legky

Большинству пользователей с трудом удается отправить сообщение.

Пользователи из нескольких стран столкнулись со сбоем в работе WhatsApp*. Он, по данным сайте сервиса Downdetector, случился примерно в 23:21 по московскому времени в минувшую среду. Система до сих пор не налажена.

Наибольшее число отчетов о сбоях было зафиксировано в Нидерландах, Германии, Великобритании, Испании, США и Франции. Большинство пользователей отметили, что им с трудом удается отправить сообщение. Кроме этого, среди жалоб были и на работу приложения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах для госслужащих за иностранные мессенджеры.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ