«Аллигаторы» и «Грачи» в действии: лучшее видео из зоны СВО за день

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

Пилоты ежедневно выполняют сложнейшие задачи в зоне спецоперации.

Экипажи вертолетов «Аллигатор» ЗВО в круглосуточном режиме осуществляют огневую поддержку с воздуха подразделений ВС РФ. Видео слаженной работы летчиков публикует Минобороны.

Экипажи ударных вертолетов «Аллигатор» Ка-52 работают в круглосуточном режиме: они уничтожают опорные пункты националистов, колонны техники, которые доставляют к линии соприкосновения боеприпасы, горючее и продовольствие. Также наносятся удары по стационарным и движущимся целям, бронетранспортерам, танкам, кочующим на пикапах расчетам, укомплектованными натовскими минометами, диверсионным группам, подразделениям саперов.

Ударные вертолеты работают в составе смешанных групп. Основной ударной силой остаются «Аллигаторы». На их прикрытие задействованы ударно-разведывательные вертолеты Ми-28 «Ночной охотник» и Ми-8.

Не менее важна и работа Су-25СМ «Грач» в зоне СВО. Летчики ежедневно выполняют боевые задачи. На краснолиманском направлении экипажи уничтожили огневые средства и живую силу ВСУ. Для максимальной скрытности от противовоздушных средств противника пилоты приближаются к линии боевого соприкосновения на скорости 800 км/ч, огибая рельеф местности на высоте не более 25 метров.

Ранее 5-tv.ru показывал, как российских бойцов наградили на передовой за доблестное отражение атак ВСУ.