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Громкое дело привело к избранию меры пресечения: ближайшие два месяца бывший политик проведет под домашним арестом. Что известно о бывшем вице-губернаторе Санкт-Петербурга Владимире Лавленцеве?

Бывшему вице-губернатору Санкт-Петербурга Владимиру Лавленцеву избрали меру пресечения. Мещанский суд поместил экс-чиновника на два месяца под домашний арест. Как сообщают «Известия», бывший представитель властей Петербурга проходит по делу о хищениях в особо крупном размере. Причем деньги должны были пойти на строительство ледового дворца «СКА Арена».

Следствие подозревает, что Лавленцев нанес своими действиями ущерб более чем в три миллиарда рублей. По версии следствия, экс-чиновник в 2020-м возглавил фирму «Стройтрансгаз», которая позднее получила заказ на возведение крытого стадиона «СКА Арена». И из выделенных на проект 25 миллиардов рублей далеко не все средства пошли на строительство. Особенно учитывая тот факт, что еще один подрядчик проекта — компания «Горкапстрой», с которой Лавленцев также оказался связан.

Весь ход строительства сопровождался чередой скандалов и происшествий, напомнили «Известиям» эксперты: при демонтаже здания погиб рабочий и это попало на камеры видеонаблюдения, а снос СКК вызвал определенный негативный резонанс среди жителей Петербурга.

К 2023 году стоимость проекта выросла до 65 миллиардов рублей, а сроки завершения стройки сдвинулись на май 2023 года. А когда на деле достроят ледовый дворец — неизвестно.

Стоит ли ожидать серьезного приговора? Ответы экспертов не дают четкого понимания. Лавленцев может получить максимальный срок — десять лет лишения свободы. Но также может и возместить ущерб — его сумма будет зависеть от проделанной следователями работы.

«Само задержание, как показывает практика российского правоприменения, еще не означает, что дело будет доведено до конца», — отметил член Ассоциации адвокатов России Шамиль Султанов.

Есть факторы, которые заметно усложняют процесс выявления виновности фигурантов о хищении. Денежные средства по таким преступлениям часто «исчезают» из выделенных заказчиком средств, объяснил адвокат Алексей Якушкин.

Происходит это за счет завышения начальной максимальной цены контракта либо включения «липовых» посредников в цепочку. Также финансовые махинации могут происходить при закупке материалов для работы: чаще всего для строительства покупаются более дешевые, а по бумагам они проходят как дорогие.

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