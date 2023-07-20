Украинская пресса сообщает о взрывах в Сумах

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В ряде областей Украины прозвучал сигнал воздушной тревоги.

Взрывы прогремели в Сумах на северо-востоке Украины. Об этом 20 июля сообщил украинский телеканал ТСН. Отмечается, что в регионе работает система противовоздушной обороны (ПВО).

В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога, в ВСУ предупреждают о ракетной угрозе.

Также в украинских Telegram-каналах появляются сообщения о взрывах в Одессе. Некоторые из них уточняют, что система ПВО не работает.

Официальные украинские власти эту информацию никак не подтвердили. Минобороны России информацию о взрывах никак не прокомментировало.