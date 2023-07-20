Ученые обнаружили неизвестный источник, который посылает радиосигналы на Землю

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По словам исследователей, некий источник посылает радиоволны на Землю уже 35 лет — с 1988 года.

Астрономы зафиксировали неизвестный источник, который посылает радиосигналы на Землю уже на протяжении 35 лет. Исследователи пока так и не выяснили его природу, так как волны не согласуются ни с какими ранее открытиями, сообщило издание The Independent.

Как объяснили ученые, некий источник с 1988 года излучает регулярные 20-минутные взрывы, которые отличаются своей яркостью. Выбросы похожи на взрывы пульсаров (вращающиеся нейтронные звезды — Прим. ред.), которые длятся от миллисекунд до нескольких секунд.

Обнаруженному объекту дали название — GPMJ1839-10. Если это пульсар, то, похоже, он работает так, как ранее считали невозможным. Астрономы также предположили, что неизвестным источником могут быть магнетары (нейтронные звезды, обладающие исключительно сильным магнитным полем — Прим.ред.). Но они редко когда испускают подобные излучения, считают исследователи.

«Только время покажет, что еще скрывается в этих данных, и что покажут наблюдения во многих астрономических временных масштабах», — заявила ученый Виктория Каспи.

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