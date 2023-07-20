Любовь всем возрастам покорна: китайский совет дня на четверг, 20 июля
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День наилучшим образом подходит для решения межличностных вопросов и романтических свиданий.
5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 20 июля?
В четверг энергии благоприятны для большинства дел, но особенно, для всего, что связано с взаимоотношениями. Планируйте на этот день важные встречи, свидания и переговоры.
Совет дня: в четверг очень благоприятно проводить разборы полетов, просить прощения и прощать самому. Воспользуйтесь помощью энергий и избавьтесь от негативных чувств и эмоций.
Предостережение дня: четверг не очень благоприятен для посещений докторов и осуществления оперативных вмешательств. Если возможно, перенесите эти дела на другую дату.
Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология «Бацзы» и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на неделю.