Выскочит замуж быстрее дочки: Успенская раскрыла детали нового романа

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Еще недавно артистка все свое внимание направляла на личную жизнь дочери, заявляя, что для нее самой мужчины — это враги. Но жаркое солнце в Турции и ласковое море заставили изменить мнение.

Певица Любовь Успенская, которая еще весной всех представителей сильного пола считала для себя врагами, рассекретила новый роман. Им оказался некий иностранец, который ради артистки приехал в Турцию, где еще недавно знаменитость отдыхала вместе с дочкой Татьяной Плаксиной.

«Прилетел с букетом, с костюмами потрясающими дизайнерскими в восточном стиле, с вышивкой и камнями. Он нам снял гостиницу, 600 евро за сутки заплатил. Пока я просто принимаю его ухаживания, у меня же есть девичья гордость. И, конечно, должна быть химия, искра», — поделилась Успенская с изданием StarHit.ru.

Как зовут нового ухажера знаменитости, сколько ему лет, чем он занимается, Успенская не стала рассказывать. Видимо, для начала сама хочет присмотреться к мужчине, а уже потом и представлять публике.

При этом пока 59-летняя Успенская крутит роман, ее 33-летняя до сих пор одинока. По ее словам, зацепить взор сможет образованный, воспитанный, интеллигентный мужчина.

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