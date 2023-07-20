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Война между родными покойной артистки и ее возлюбленным даже спустя восемь лет не прекращается. Кто из них все же не хочет мира?

Отец покойной певицы Жанны Фриске Владимир Копылов рассказал, почему ему никак не удается помириться с отцом их внука Платона телеведущим Дмитрием Шепелевым. По словам родственника, он уже давно готов закрыть на старые обиды, но вот знаменитость целенаправленно усугубляет ситуацию.

«Про этот конфликт уже все забыли, кроме него. Пока Шепелев не уничтожит все Жаннино наследство, он не успокоится. Жанна ведь оставила все Платону, а Шепелев все переполовинил», — отметил Копылов в беседе с Teleprogramma.pro.

Шепелев, по словам Копылова, даже не готов принимать помощь от крестной сына Ольги Орловой, которая неоднократно выражала желание примирить родственников. Телеведущий буквально ото всех, кто хоть каким-то образом связан с Фриске, закрылся и идти на контакт не желает.

«Знаю, что Оля хотела нас помирить, но не знаю, получится или нет. Шепелев тоже ее игнорирует. Уперся как бык!» — подытожил он.

Фриске не стало летом 2015 года в возрасте 40 лет. На протяжении последних нескольких лет она боролась с агрессивной формой рака — глиобластомой. О болезни узнала вскоре после рождения сына.

После ее кончины разгорелась настоящая война между родными и отцом единственного наследника. Семья Фриске обвинила Шепелева в краже сотни миллионов, которые были собраны неравнодушными людьми на лечение артистки, но направлены на лечение их не успели. Вместе с тем телеведущего обвинили в том, что он и вовсе не участвовал в помощи жене, а вел себя отстраненно. Шепелев, кажется, не захотел участвовать в семейных разборках, и прекратил общение. При этом стал держать сына в стороне от родных.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, из-за чего отец Жанны Фриске кричал на нее во время болезни.